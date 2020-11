Bolivia: Arce ha giurato come nuovo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA PAZ, 8 OTT - Luis Arce Catacora, vincitore delle elezioni svoltesi in Bolivia il 18 ottobre per il Movimento al socialismo (Mas), ha giurato oggi a La Paz come nuovo presidente del Paese per i prossimi cinque anni. Nato nella capitale boliviana il 28 settembre 1963, 'Lucho' Arce è un economista ed ha svolto per due volte le funzioni di ministro dell'Economia durante la presidenza di Evo Morales. Arce, in giacca elegante scura ma senza cravatta, ha ricevuto le insegne della presidenza (banda e medaglia) dal suo vice, David Choquehuanca, che aveva giurato prima di lui nell'Assemblea legislativa plurinazionale boliviana. Con questa cerimonia il Mas è tornato al potere dopo un anno di governo transitorio della presidente Jeanine Añez.(ANSA).