Covid: Afp, superati i 50 milioni di casi nel mondo

(ANSA) - PARIGI, 08 NOV - La pandemia infrange un'altra barriera: in tutto il mondo sono stati superati i 50 milioni di contagi da Covid. Lo riporta l'Afp, nel suo consueto aggiornamento basato sui dati provenienti dai servizi sanitari. In totale più di 50.010.400 casi, inclusi 1.251.980 decessi, sono stati registrati in tutto il mondo dall'inizio della pandemia in Cina a dicembre. L'aumento del numero di casi rilevati è solo in parte spiegato dall'aumento del numero di test effettuati. E molti paesi, in particolare in Europa e Stati Uniti, stanno affrontando una nuova grande ondata. L'Europa, con 12.6 milioni di casi confermati (per oltre 305.000 decessi), è la regione più colpita al mondo, davanti all'America Latina e ai Caraibi (11.6 milioni di casi, 411.000 decessi) e Asia (11 milioni di casi, quasi 177.000 morti). (ANSA).