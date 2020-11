Covid: striscione nipoti per salutare nonno ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 08 NOV - Non potendo entrare a salutare il nonno ricoverato in ospedale, i nipoti di Vittorio hanno esposto uno striscione fuori dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna, con scritto 'Nonno ci manchi'. Un'infermiera se n'è accorta e li ha rassicurati, 'tranquilli il nonno sta bene' e si è scambiata una foto con i ragazzi. E' successo in uno dei reparti a bassa intensità, e quindi no Covid, che è stato trasferito velocemente da un padiglioen all'altro per creare posti letto dedicati ai pazienti Covid che continuano a crescere. Visto che non sono ancora stati creati i percorsi, non è ancora possibile fare entrare nessuno a trovare i pazienti. (ANSA).