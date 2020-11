Libia: Papa, auspico stabilità, si ponga fine a sofferenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 08 NOV - "Oggi a Tunisi iniziano le riunioni del Forum del dialogo politico libico che vedranno coinvolte tutte le parti". Lo ha ricordato il Papa all'Angelus aggiungendo: "Auspico vivamente che in questo momento così delicato venga trovata una soluzione alla lunga sofferenza del popolo libico e che il recente accordo per un cessate il fuoco permanente sia rispettato e concretizzato". Il Papa ha dunque invitato i fedeli in piazza a pregare "per la pace e per la stabilità in Libia". Sempre con lo sguardo alle difficili situazioni in alcune aree dell'Africa, il Papa ha aggiunto: "Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dall'Etiopia. Mentre esorto a respingere la tentazione dello scontro armato, invito tutti alla preghiera e al rispetto fraterno, al dialogo e alla ricomposizione pacifica delle discordie". (ANSA).