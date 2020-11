Tempesta tropicale Eta colpisce la costa centro-sud di Cuba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - L'AVANA, 8 NOV - La tempesta tropicale Eta, passata come uragano di categoria 4 nei giorni scorsi in Nicaragua e in CentroAmerica, è giunta oggi a Cuba dove ha investito la costa centro-meridionale dell'isola caraibica. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Prensa Latina. Secondo il Centro nazionale degli Uragani (Nhc) statunitense, Eta è attualmente una tempesta tropicale accompagnata da folate di vento che raggiungono i 100 km/h e da abbondanti piogge. I maggiori pericoli in questo ambito, indica il Nhc, riguardano "improvvise inondazioni, piene di fiumi e frane nelle zone elevate del Paese". Nel suo percorso Eta dovrebbe addentrarsi nel corso della giornata negli Stretti della Florida e non è escluso, conclude il Nhc, che nel corso della sua evoluzione verso il territorio statunitense, torni a riprendere forza di uragano. Alla vigilia dell'arrivo di Eta, segnala infine Prensa Latina, la Protezione civile ha decretato l'allerta per le province dell'Occidente e del Centro di Cuba, predisponendo rifugi per la popolazione che dovesse essere temporaneamente evacuata.(ANSA).