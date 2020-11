'Melania conta i minuti per scaricare Donald'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- WASHINGTON, 09 NOV - Donald Trump ha perso la Casa Bianca e ora potrebbe perdere anche la moglie. Melania starebbe infatti meditando il divorzio. Nessuna mossa è attesa a breve: fino a gennaio l'ex modella, secondo indiscrezioni, resterà accanto al marito per evitargli "l'ennesima umiliazione" pubblica, lavorando però nel frattempo a definire nel dettaglio i termini della sua uscita. "Sta contando i minuti...", racconta l'ex consigliera della Casa Bianca Omarosa Manigault Newman. Non è un segreto che il matrimonio fra Donald e Melania sia in difficoltà da tempo, con la coppia presidenziale che dorme in camere separate alla Casa Bianca così come viveva da separata in casa nella Trump Tower sulla Quinta Strada. La First Lady in diverse occasioni ha mostrato la sua disapprovazione nei confronti del consorte con il linguaggio del corpo e con l'abbigliamento. Non ha mai nascosto con le sue espressioni facciali neanche la sua antipatia per Ivanka Trump, la figlia prediletta del presidente. Ora, con la sconfitta alle elezioni, a Melania viene offerta quella che molti ritengono la sua vera occasione della vita: tagliare i rapporti con il clan dei Trump assicurandosi però quel lusso a cui ormai è abituata da tempo e garantendo un futuro di benessere al figlio Barron.