© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - La Regione Lombardia restituisce a Moncler i 10 milioni donati la scorsa primavera per realizzare l'ospedale in Fiera. La somma sarà usata dal gruppo dei piumini, in accordo con la Regione, per finanziare altri progetti: si parte con 2 milioni a supporto di un programma di assistenza sanitaria domiciliare sperimentale, coordinato dall'Ats, a beneficio della comunità di Milano. (ANSA).