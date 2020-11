Iva Zanicchi ricoverata in ospedale

Iva Zanicchi è ricoverata in ospedale a Vimercate. Lo annuncia la stessa cantante e conduttrice televisiva con un video su Instagram, lo stesso social che aveva usato giovedì scorso per annunciare di essere positiva al coronavirus. "Ho la polmonite bilaterale, adesso sto abbastanza tranquilla, la sera entro in crisi, ma credo che mi cureranno bene", dice la Zanicchi nel video, prima di inquadrare gli infermieri che si prendono cura di lei e che definisce "i miei angeli custodi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA zanicchi

coronavirus