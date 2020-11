Covid: in Montenegro rinviata formazione nuovo governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 NOV - In Montenegro la formazione del nuovo governo, prevista per questi giorni, è stata rinviata di un paio di settimane dopo che Dritan Abazovic, deputato, leader di una delle forze di coalizione e che è destinato a un incarico ministeriale, è risultato positivo al coronavirus. Come riferiscono i media regionali, al test sul covid-19 dovranno sottoporsi tutti coloro che sono entrati in contatto con Abazovic, compresi i leader delle altre forze di coalizione, e numerosi deputati. In Montenegro si è votato il 30 agosto scorso, e le elezioni hanno segnato la fine del dominio quasi trentennale del Partito democratico dei socialisti (Pds) del presidente Milo Djukanovic. A formare il nuovo governo sono le forze che erano all'opposizione, e che insieme hanno conquistato la maggioranza del parlamento di 81 seggi. (ANSAmed).