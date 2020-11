Covid: l'Albania torna in lockdown nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TIRANA, 9 NOV - L'Albania torna in lockdown nel tentativo di arginare la seconda ondata del Covid-19. Il Comitato tecnico degli esperti ha annunciato questa sera che a partire dal prossimo mercoledì scatterà il coprifuoco in tutto il Paese dalle 22 alle 6. Durante questa fascia oraria bar e ristoranti dovranno essere chiusi. Agli enti pubblici la sollecitazione di far lavorare i propri dipendenti da casa. Le misure restrittive sono diventate inevitabili dopo la forte crescita dei nuovi casi, +53% nell'ultima settimana, con un tasso di positività salito a 24,8% dal 21,2% per cento della precedente settimana. L'incidenza nelle ultime due settimane è stata di 177.4 contagiati per 100 mila abitanti. Secondo le autorità sanitarie, sono 13 le municipalità, inclusa Tirana, in cui si è registrata una forte presenza del virus, con un'incidenza che varia da 195-414 casi per 100 mila abitanti. L'Albania conta attualmente oltre 24.700 casi, di cui quasi la metà sono tuttora attivi e 571 vittime, di cui 12 solo nelle ultime 24 ore, una cifra record mai registrata prima. In progressivo aumento anche il numero dei ricoverati. (ANSA).