Covid: Zaia, tornano tende riscaldate davanti ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 09 NOV - Tende riscaldate verranno installate nuovamente - come durante la prima ondata del virus - davanti a tutti gli ospedali del Veneto, per fronteggiare un eventuale peggioramento dell'emergenza. "Noi ci prepariamo al peggio, naturalmente essendo ottimisti e sperando che non servano", ha detto il governatore Luca Zaia, annunciando il provvedimento. Saranno strutture riscaldate, davanti ai nosocomi, presidiate dalla Protezione civile, che potranno essere utilizzate per i triage, le prime cure ai pazienti problematici, per l'attesa della presa in carico dei malati, "non c'è nulla di scandaloso", ha concluso Zaia. Sono già in fase di montaggio le prime 3 tende. Nella prima fase dell'emergenza, a marzo, erano state posizionate 128 tende davanti agli ospedali della regione, oltre ad alcuni posti medici avanzati. (ANSA).