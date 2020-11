Si aggravano le condizioni del card. Bassetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricoverato dal 3 novembre in Terapia Intensiva 2 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia", "nelle ultime ore ha subìto un aggravamento complessivo del quadro clinico. Sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso". Lo comunicano la Cei e l'Azienda ospedaliera perugina nel bollettino quotidiano. "Accompagniamo con affetto e vicinanza il cardinale presidente - dichiara mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei -. Sollecitiamo le nostre Chiese alla preghiera in questo momento di prova. Siamo certi che il Signore non farà mancare misericordia e consolazione al Cardinale e a quanti sono duramente provati dalla malattia. Ricordiamo anche i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Chiediamo a tutti di condividere queste intenzioni nei propri momenti di preghiera quotidiana". (ANSA).