Tesei, dato risposte a tutti i cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Siamo riusciti a dare risposte a tutti i cittadini che ne avevano bisogno": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervistata da SkyTg24 dopo il passaggio da zona gialla ad arancione. Parlando di una disponibilità di 500 posti letto riservati all'emergenza Covid. Tesei ha parlato di un piano "modulare per cercare di non sottrarre tanto spazio alla cura delle altre patologie". "Abbiamo aumentato - ha detto Tesei - il personale anche per le Usca territoriali. Dobbiamo però tenere conto che attualmente abbiamo 400 unità del personale sanitario purtroppo in isolamento perché positivi al Covid o per contatti e quindi in quarantena. Questo pesa molto su un sistema sanitario che a livello nazionale vede una carenza di medici, specialmente quelli specialisti della materia, parlo soprattutto di anestesisti e rianimatori che servono nelle intensive. Ma questo è un problema veramente di tutti". (ANSA).