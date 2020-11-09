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Trump silura il capo del Pentagono Mark Esper
09 novembre 2020, 19:02
(ANSA) - WASHINGTON, 9 NOV - Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver silurato il capo del Pentagono Mark Esper.(ANSA).
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