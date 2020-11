Zona arancione: ecco le restrizioni

‌‌Ecco quali sono le restrizioni in vigore nelle zone arancioni

Ristoranti I ristoranti, i bar, le gelaterie e le pasticcerie restano chiusi per tutta la giornata. Fino alle 22 è possibile comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto.

Negozi I negozi al dettaglio restano aperti. I centri commerciali (come nelle zone gialle) restano chiusi nei weekend e nei giorni festivi.

Scuola La Dad è prevista solo alle superiori.

Spostamenti La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione. Ci si può muovere (sia con mezzi pubblici che privati) soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola.

Autocertificazione E' obbligatoria, il modulo va compilato con le proprio generalità e il motivo dello spostamento.

Attività motoria e sportiva E' consentita ma solo all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.