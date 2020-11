Abu Mazen, morte Erekat 'grande perdita per Palestina'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 10 NOV - La morte del "fratello e amico, il grande combattente" Saeb Erekat è "una grande perdita per la Palestina e il nostro popolo". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen aggiungendo - citato dalla Wafa - di "provare un profondo dolore per la sua perdita, specialmente alla luce di queste difficili circostanze che deve affrontare la causa palestinese". "Il nostro popolo - ha continuato Abu Mazen dopo aver ripercorso le tappe dell'azione politica di Erekat - ricorderà il giusto figlio della Palestina che era in prima linea per difendere le cause della sua patria e del suo popolo nei campi del lavoro e della lotta nazionale e nell'arena internazionale". Il presidente ha deciso che saranno osservati 3 giorni di lutto in tutti i Territori Palestinesi e che le bandiere nazionali saranno a mezz'asta. (ANSA).