App dice ai bolzanino il loro 'raggio d'azione'

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - A Bolzano, secondo l'ultima ordinanza del sindaco Renzo Caramaschi, l'attività motoria può svolgersi entro una distanza massima dalla propria abitazione di 1.000 metri. Una web app, sviluppata dal programmatore e fotografo bolzanino Walter Donegà, indica con un click sulla propria casa fin dove si può arrivare durante la corsetta oppure passeggiata serale con un cerchio sulla cartina digitale. "Già durante il primo lockdown, quando la distanza massima dalla propria abitazione era di 400 metri, molti bolzanini si interrogavano sul loro 'raggio d'azione'", ricorda Donegà. "Così ho sviluppato questa web app che da marzo ha registrato oltre 100 mila visulizzazioni sul mio sito walter.bz", aggiunge. L'emerganza Covid ha fatto nascere un altro utile strumento digitale made in Bolzano con gli attuali dati di contagi, guariti e decessi, visualizzabili per Regioni e Province autonome. "Dopo la prima settimana di lockdown, abbiamo progettato Covidash, la prima dashboard progettata espressamente per il mobile, affinché chiunque dotato di smartphone possa accedere ai dati aperti pubblicati dalla protezione civile", spiega il designer e docente universitario Matteo Moretti. "Ormai la maggioranza delle persone consulta internet spesso solo più su smartphone". Covidash (https://sheldon.studio/covidash/) è in formato open-source "affinché chiunque possa contribuire, estenderla e adottarla", auspica Moretti. (ANSA).