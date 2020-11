Covid: E-R spingerà per chiusura degli allevamenti di visoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - L'eventuale chiusura degli allevamenti di visioni presenti in Emilia-Romagna, nei Comuni di Galeata (Forlì-Cesena) e di Ravenna, e sul territorio nazionale "è di competenza del Ministero della Salute nell'ottica delle strategie di sorveglianza e prevenzione. Per quello che compete a questo assessorato, nelle sedi opportune faremo rilevare che è opportuno considerare la chiusura di questi allevamenti". Lo ha detto l'assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, rispondendo durante il question time alla consigliera del M5s Silvia Piccinini sulla necessità di chiudere gli allevamenti, come deciso dall'Olanda, per arginare i casi di Covid-19, con mutazione del virus nel passaggio tra uomo e animale. "Al momento attuale non sono stati segnalati casi di Covid-19 - ha aggiunto Donini - nei due allevamenti di visoni presenti in Emilia-Romagna. Entrambi gli allevamenti sono sottoposti a sorveglianza periodica da parte dei servizi veterinari dell'Azienda Usl Romagna, che hanno rilevato un buono stato sanitario degli animali e l'assenza di scostamenti nei livelli di mortalità rispetto agli anni precedenti". In ogni modo, l'assessorato "si farà promotore di un approfondimento di questa tematica nell'ambito dei gruppi di lavoro istituiti a livello ministeriale in materia di sanità e benessere degli animali". Nella replica Piccinini ha detto di aver "apprezzato" le parole di Donini. (ANSA).