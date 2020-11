Covid: il re del Marocco ordina la 'vaccinazione di massa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RABAT, 10 NOV - Re Mohammed VI ha ordinato una vaccinazione di massa contro il coronavirus. Un comunicato del gabinetto reale anticipa la campagna "senza precedenti" che avrà inizio a partire dalle "prossime settimane" e riguarderà "tutti i cittadini, a partire dai 18 anni di età, secondo uno schema di doppia iniezione", con priorità per il personale in prima linea e cioè "personale sanitario, autorità pubbliche, forze dell'ordine e educatori, oltre che anziani e persone vulnerabili". Nel comunicato non si fa cenno al tipo di vaccino. Il Marocco ha partecipato con poco meno di un migliaio di volontari alla sperimentazione sul vaccino anti-Covid della cinese Sinopharm. Il sovrano marocchino - si legge nel comunicato - si è raccomandato sulla "accessibilità del vaccino, in un quadro sociale e solidale, sulla quantità sufficiente e la disponibilità sul mercato e sulla logistica medicale dei trasporti". (ANSA).