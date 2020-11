Covid: record contagi in Sardegna,489 e 11 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - E' record di contagi in Sardegna. Sono 489 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore, 162 in più rispetto a ieri, 222 rilevati attraverso attività di screening e 267 da sospetto diagnostico. Salge così a 13.077 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Giornata nera anche per i decessi: 11 le vittme (279 in tutto) tra i 66 e 91 anni, cinque residenti della Città Metropolitana di Cagliari, tre del nord Sardegna, due della provincia di Oristano e una del Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 300.600 tamponi con un incremento di 3.377 test. Sul fronte ospedali, l'unità di crisi regionale aggiorna il bollettino dei ricoveri: 403 pazienti (-5) in reparti non intensivi e 51 (-7) in quelli intensivi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 8.506. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.769 (+99) pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente. Sul territorio, di 13.077 casi positivi complessivamente accertati, 2.648 (+101) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.196 (+96) nel sud Sardegna, 1.105 (+38) a Oristano, 1.657 (+154) a Nuoro, 5.471 (+100) a Sassari. (ANSA).