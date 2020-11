Covid: Veneto, 48 morti e 2.763 nuovi contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Pesante il bilancio delle vittime nel bollettino Covid di oggi in Veneto: sono 48 i morti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.643 decessi dall'inizio dell'epidemia. Tornano a salire, dopo l'apparente frenata del fine settimana, anche i nuovi positivi, 2.763 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 8.4.255. Un balzo comunque inferiore rispetto agli aumenti giornalieri record, oltre 3.000, Cresce la pressione sugli ospedali della regione: i ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 1.696 (+116)), mentre i pazienti in terapia intensiva salgono a 210 (+7), dei quali 204 positivi. Anche tra i ricoverati i positivi sono la grande maggioranza totalità, (1.596). (ANSA).