Morto di covid negoziatore palestinese Erekat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 10 NOV - E' morto in ospedale a Gerusalemme, all'età di 65 anni, il negoziatore palestinese Saeb Erekat. Era ricoverato da settimane per il covid. Erekat è stato uno dei più importanti dirigenti palestinesi e uno dei più stretti collaboratori di Abu Mazen. Erekat - che è morto per le complicazioni dovute al coronavirus - era stato ricoverato nelle scorse settimane nell'ospedale Hadassah di Gerusalemme dove era giunto dopo essere stato curato a casa propria in Cisgiordania. Nel 2017 aveva subito un trapianto dei polmoni negli Usa. Erekat ha guidato per decenni i negoziati con Israele inclusi i colloqui che portarono agli Accordi di Oslo nel 1995. (ANSA).