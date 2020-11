Ucciso da auto a Roma, si costituisce pirata strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si è costituito al X Distretto di Ostia della polizia il conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di ieri ha investito un uomo a Ostia, il lido di Roma, uccidendolo, e si è poi allontanato. Si tratta di un uomo di circa 40 anni italiano. L'auto era stata rintracciata poco dopo nei pressi del luogo dell'investimento. Secondo quanto si è appreso, la macchina sarebbe intestata al padre dell'uomo che sarebbe risultato negativo agli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga. E' stato denunciato dalla polizia per omicidio stradale e omissione soccorso. Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta ieri la polizia locale del Gruppo Mare. Da una prima ricostruzione la vittima stava attraversando in prossimità delle strisce. (ANSA). YF1-VR/ S43 QBXL (ANSA).