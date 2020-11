Bar centro Perugia, proviamo a resistere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Il centro storico di Perugia, nella sua prima mattina da regione arancione, decide di resistere. Più della rassegnazione e delle chiusure a prevalere per i bar è la voglia di non mollare e continuare ad offrire i propri servizi anche se in modalità asporto e dopo l'ultima stretta sugli esercizi commerciali che distribuiscono alimenti e bevande. Una mattina insomma come le altre - davvero pochi quelli con le saracinesche abbassate - con i clienti che si fanno incartare i cornetti e consumano il caffè appena usciti dal bar. "Siamo tornati come alla riapertura in modalità asporto dopo il primo lockdown - affermano al Turreno - e quindi come allora ci stiamo adattando anche adesso". Per qualcuno è anche una maniera di provarci, come per i tipi dello Snack Bar: "Vediamo come va per i primi due giorni e poi tireremo le somme. Con orari naturalmente rivisti e apertura almeno fino alle 15 per garantire oltre alle colazioni anche panini d'asporto per il pranzo". Anche per chi offre pizze al taglio in via Mazzini o panini con porchetta in piazza Matteotti la scelta è quella di rimanere aperti. (ANSA).