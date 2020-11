Bracciante ucciso: l'imputato condannato a 22 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - I giudici della Corte d'assise di Catanzaro hanno condannato a 22 anni di reclusione per omicidio volontario Antonio Pontoriero, accusato di avere ucciso a colpi di fucile, il 2 giugno 2018, il sindacalista dell'Usb e bracciante di origine maliana Soumayla Sacko. Il ragazzo, di 29 anni, insieme a un amico, si era recato nella fabbrica dismessa di località "Tranquilla", a San Calogero, piccolo centro del Vibonese, per recuperare lamiere in ferro utili a costruire un riparo di fortuna nella baraccopoli, poi sgomberata, di San Ferdinando (Reggio Calabria) dove viveva. Per l'accusa, il movente dell'omicidio è da ricercare nell'incapacità, da parte di Pontoriero, di sopportare l'ennesima irruzione nell'area dell'ex Fornace che considerava sua. Omicidio volontario, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e munizioni i reati contestati. La salma di Soumayla Sacko - padre di una bimba di 5 anni - fu trasportata suo villaggio del Mali per essere sepolto. (ANSA).