(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - L'ordinanza uscirà presumibilmente domani e parlerà di assembramenti e di regole a chi non se le è fatte ancora entrare in testa". Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia. Il governatore precisa: "non chiediamo una ordinanza ai sindaci" (ANSA).