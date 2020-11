Germania: 300.000 scolari e 30.000 insegnanti in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 11 NOV - In Germania ci sono 300 mila scolari e 30 mila insegnanti in quarantena, a causa del Coronavirus, secondo i dati dell'associazione federale insegnanti. Lo scrive oggi la Bild. Gli esperti del settore lo chiamano "lockdown-salame", perché interessa "fette" del mondo scolastico, in un Paese che ha fatto la scelta di tenere gli allievi in aula (con lezioni in presenza) il più a lungo possibile, per non penalizzare lo sviluppo di bambini e ragazzi a causa della pandemia. Ieri la ministra dell'Istruzione federale, Anja Karlikzek, si è espressa a favore dell'uso delle mascherine in classe, anche alle elementari: una misura ancora molto discussa, che stando a un sondaggio vedrebbe favorevole quasi la metà dei tedeschi. In Germania, ci sono 40 mila scuole, 11 milioni di scolari e 800 mila docenti. (ANSA).