Caduto elicottero nel Sinai: 8 vittime di cui 6 americani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 12 NOV - L'incidente accaduto oggi ad un elicottero della Mfo (Forza multinazionale e osservatori) nella penisola egiziana del Sinai ha causato la morte di otto persone: sei americani, un cittadino francese e un cittadino ceco, ha reso noto la stessa Mfo. "Durante una missione di routine nelle vicinanze di Sharm el-Sheikh, in Egitto, nove membri della Forza multinazionale e osservatori sono stati coinvolti in un incidente di elicottero", si legge in una nota. Un altro membro della forza, un americano, è sopravvissuto ed è stato ricoverato. (ANSA).