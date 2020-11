Cardarelli, il direttore: "Indagine su chi ha fatto il video"

«Ieri ho disposto che la direzione sanitaria eseguisse un’indagine interna, che è già partita e a breve si concluderà, per poter accertare tutti i momenti dalla fase assistenziale, alla fase anche della eventuale raccolta di informazioni per chi possa mai avere ripreso il paziente ormai deceduto. E’ chiaro che gli esiti dell’indagine saranno trasmessi alle autorità competenti per il seguito della loro azione».

Lo afferma il direttore generale dell’ospedale Cardarelli Giuseppe Longo in un videomessaggio sul video di ieri di un paziente morto nel bagno del pronto soccorso.