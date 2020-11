Covid: in Bulgaria 3.945 casi e 47 morti in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SOFIA, 12 NOV - Si mantiene alta in Bulgaria la curva dei contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati infatti 47 decessi e il numero complessivo delle vittime sale a 1.898. Da ieri nel Paese balcanico, che conta circa 7 milioni di abitanti, si sono registrati 3.945 casi di Covid-19 su 10.830 test diagnostici effettuati. Il maggior numero di persone contagiate si registra sempre nella capitale Sofia (circa due milioni di abitanti): 1.116. Il totale dei contagi da inizio epidemia è a oggi di 87.311. Il bilancio dei casi di infezione fra il personale medico sanitario è salito a 3.459. Attualmente vi sono 58.699 casi attivi in Bulgaria, mentre negli ospedali sono ricoverati 4.478 pazienti, 276 dei quali in terapia intensiva. Con una disposizione del ministero della Salute, da domani si introduce in Bulgaria l'istruzione online per gli alunni dalla quinta elementare alla quarta media superiore nelle scuole nei distretti amministrativi nei quali si registrano 120 e oltre malati su 100 mila abitanti e/o 20% e oltre di alunni malati da Covid-19. Si introduce, inoltre, il cosiddetto 'corridoio verde' in tutta la Bulgaria per le persone over 65 anni che potranno avere accesso dalle 8 alle 10 di mattina nei negozi e nelle farmacie, una fascia temporale nella quale sarà vietato l'accesso delle persone più giovani. (ANSA).