Covid: in Vaticano accesso a tamponi per i poveri

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 NOV - Tamponi gratis per i poveri: è uno dei "segni concreti" della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà domenica 15 novembre. "Nell'ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro, ad opera dell'Elemosineria Apostolica, per i poveri che devono avere accesso ai dormitori o per coloro che vogliono ritornare nella loro patria, è possibile poter effettuare il tampone. L'ambulatorio è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi al giorno, oltre al vaccino antiinfluenzale". Lo riferisce mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione. Tra le altre iniziative anche l'invio di 350mila mascherine per gli studenti di famiglie in difficoltà e 5mila pacchi viveri destinati ai nuclei indigenti assistiti dalle parrocchie romane. (ANSA).