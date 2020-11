Discoteche aperte in Sardegna: blitz Polizia in Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - I documenti relativi alla procedura burocratica che l'11 agosto ha portato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ad emanare l'ordinanza che diede il via libera all'aperuta delle discoteche sono stati acquisiti dalla Polizia su ordine della Procura di Cagliari che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di epidemia colposa. Come riportano i due quotidiani sardi, tra i documenti prelevati dagli agenti della Squadra mobile nel palazzo della Regione, a Cagliari, vi sono le ordinanze e i pareri dei componenti del Comitato tecnico scientifico sui quali il governatore Solinas aveva basato la decisione di far riaprire le discoteche a ridosso di Ferragosto. (ANSA).