Fontana,fasce protette saranno vaccinate

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Le fasce protette verranno tutte vaccinate". Botta e risposta a distanza tra il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite stamani di Rtl 102.5 e Walter Ricciardi, che ieri aveva parlato di "ritardi" della Lombardia nell'acquisto dei vaccini antinfluenzali ("non bastano neanche per le fasce vulnerabili"). Fontana ha detto che "è una polemica fuori luogo, ne parleremo dopo la campagna vaccinale" e che "noi abbiamo acquistato l'80% in più di vaccini rispetto a un anno fa con 800mila dosi già distribuite". (ANSA).