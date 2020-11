Idi: Santa Sede nomina padre Pusceddu presidente del cda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La Santa Sede ha nominato padre Giuseppe Pusceddu, Superiore Provinciale della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, Presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Maria Monti, ente proprietario e gestore, tra l'altro, dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Pusceddu succede ad Antonio Maria Leozappa. "La Santa Sede, come in precedenza, non farà mancare la sua vicinanza e il suo sostegno alla Fondazione e alle sue opere", si legge in una nota del Vaticano. Padre Pusceddu è stato nominato dalla Santa Sede anche Presidente dell'Idi Farmaceutici srl. "In attesa della nomina della nuova direzione, che dovrà guidare la Fondazione nel continuare ad affrontare le difficili sfide del momento, al rev.do p. Pusceddu e ai collaboratori è affidato principalmente il compito di meglio adeguare lo Statuto dell'ente - sottolinea la Santa Sede - al carisma del Beato Luigi M. Monti, a cui si ispira la Fondazione". (ANSA).