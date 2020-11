La somministrazione di bevande e alimenti in Veneto, da domani al 3 dicembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 dovrà avvenire esclusivamente da seduti, dentro e fuori dai locali. Lo prevede l'ordinanza del presidente Luca Zaia.

I posti di bar e ristoranti devono essere «regolarmente collocati». Per i cibi da asporto è vietata la consumazione all’esterno del locale.

«Lo scopo - ha spiegato Zaia - è di evitare in particolare gli spritz ammassati all’esterno dei bar».

