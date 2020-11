Nagorno: Turchia, l'Armenia pagherà se viola la tregua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 12 NOV - "Se l'Armenia violerà la tregua, ne pagherà il prezzo. O lasciano il territorio volontariamente, o l'eroico esercito azero se lo riprenderà come ha fatto finora. Non c'è altra scelta". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in una conferenza stampa a Baku sul cessate il fuoco raggiunto in Nagorno-Karabakh, confermando che Ankara si occuperà del monitoraggio insieme alla Russia. "Il Gruppo di Minsk deve trarre una lezione" dall'esito del conflitto, "soprattutto la Francia. Le sue dichiarazioni continuano a essere di parte anche dopo il cessate il fuoco", ha aggiunto il capo della diplomazia turca, riferendosi alla struttura di lavoro creata dall'Osce per cercare una soluzione al conflitto, che è guidata da Usa, Francia e Russia. (ANSA).