Pat, 4 pazienti positivi su 276 tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Sono 4 gli esiti positivi al Coronavirus, e 1 "debolmente positivo e già negativizzato" su un totale di 276 tamponi effettuati tra i pazienti del Pio Albergo Albergo Trivulzio (nelle tre sedi) nella settimana dal 3 al 9 novembre. Lo si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito dell'istituto milanese per la terza età in cui si segnala che il programma è di effettuare tamponi ogni 15 giorni per gli ospiti delle Rsa e ogni settimana per i pazienti di cure intermedie. "Ad oggi è stato effettuato un totale di 276 tamponi - si legge - di cui 200 su ospiti Rsa (esiti tutti negativi, di questi 3 sono risultati falsi positivi)" e "76 sui degenti di cure intermedie, di cui 1 con esito debolmente positivo, già negativizzato, pronto per le dimissioni verso il domicilio per conclusione piano di cure e 4 con esito positivo di cui 3 già invitati nelle strutture di sub-acute e 1 in attesa di essere trasferito nella struttura adeguata". Si segnala infine che "l'incidenza del numero di positivi sui tamponi effettuati è dell'1,4 %". Nel bollettino si leggono anche i dati di riepilogo sui tamponi effettuati su ospiti e pazienti nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre. Su un totale di 727 tamponi tra pazienti delle Rsa e degenti di cure intermedie si è avuto 1 esito "debolmente positivo, ad oggi già negativizzato" tra gli ospiti delle Rsa e "2 con esito positivo" tra i degenti di cure intermedie. Di questi ultimi due, uno "si è già negativizzato e sarà dimesso per domicilio" e uno sarà "inserito nella piattaforma di centrale unica in attesa di essere trasferito (...) presso una struttura di sub-acute adeguate". (ANSA).