Usa 2020, autorità: nessuna prova brogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Diverse autorità elettorali americane statali e locali hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato, ad oltre una settimana dalle elezioni presidenziali Usa, "alcuna prova" di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati. "L'elezione del 3 novembre è stata la più sicura della storia degli Stati Uniti", garantiscono le autorità, contraddicendo le accuse di elezioni fraudolente da parte del presidente in carica Donald Trump e del suo entourage.