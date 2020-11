Amazon: protesta a Firenze, Digos denuncia 11 e multa tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Denunciate dalla Digos di Firenze 11 persone che ieri hanno partecipato a una protesta contro Amazon organizzata dal movimento delle Mascherine tricolori a Calenzano (Firenze) davanti a un centro di smistamento del colosso dell'e-commerce. L'accusa è di manifestazione non preavvisata, inoltre per tutti sono scattate multe per violazione delle norme anti Covid essendo usciti dal comune di residenza senza valido motivo e aver creato un assembramento. Secondo quanto appreso alcuni che si sono opposti all'identificazione saranno denunciati per rifiuto di fornire le generalità e qualcuno pure per resistenza a pubblico ufficiale. Alla protesta, in difesa dell'economia nazionale, hanno preso parte circa 30 persone, molte delle quali fuggite all'arrivo della polizia ma sarebbero al momento in corso di identificazione e rintraccio. Nella protesta i manifestanti hanno sventolato bandiere italiane ed esibito uno striscione con scritto 'Mentre l'Italia collassa Amazon ingrassa'. "Amazon - dicono gli organizzatori in un comunicato diffuso stamani - fa concorrenza sleale alla nostra produzione nazionale e al nostro commercio, non solo grazie alle restrizioni sanitarie e al regime di quasi monopolio in cui opera, ma anche con l'utilizzo improprio dei dati sensibili in suo possesso". (ANSA).