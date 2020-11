Bataclan: 5 anni fa Parigi sotto attacco terroristico. "Oggi uniti contro l'orrore"

Uniti contro l’orrore. La Francia commemora oggi il quinto anniversario degli attentati del 13 novembre 2015 che causarono 130 morti tra lo Stade de France, i locali del centro di Parigi e il Bataclan.

«Fluctuat nec mergitur», 'E' sbattuta dalle onde ma non affondà, ha scritto il premier Jean Castex, riprendendo in un tweet lo storico motto latino di Parigi, che in questi ultimi anni è stato spesse volte usato in risposta al terrore.

Nel mare di tweet pubblicati da questa mattina in omaggio alle vittime, anche quello della sindaca, Anne Hidalgo. «13 novembre 2015-13 novembre 2020. Oggi, cinque anni dopo, Parigi ricorda». La prima cittadina ha inoltre annunciato che alle 20 di questa sera la Tour Eiffel si spegnerà per poi scintillare a tutte le ore in ricordo delle persone uccise. Sulla Dama di Ferro verrà inoltre apposto un messaggio in omaggio a tutte le vittime del terrorismo, che è recentemente tornato a colpire l'Europa, con gli attacchi in Francia e a Vienna.

Messaggi di solidarietà anche da personalità italiane come Enrico Letta. In un tweet pubblicato in francese, l’ex premier e Dean alla scuola parigina di Sciences ricorda un «evento che ha ucciso degli innocenti e cambiato le nostre vite. La follia del terrorismo islamista attacca tutti noi, ieri e purtroppo ancora oggi. Dobbiamo giurare che non vincerà. Ieri come oggi, bisogna reagire in modo ancora più unito».



© RIPRODUZIONE RISERVATA terrorismo

parigi

bataclan