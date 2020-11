Covid: Belgio, continua il calo dei contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, NOV 13 - Il numero di infezioni da Covid in Belgio continua a diminuire relativamente in modo rapido. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa oggi il portavoce interfederale per la lotta contro il Covid-19 Yves Van Laethem. Negli ultimi sette giorni - precisa l'agenzia di stampa Belga - si sono verificati 6.877 nuovi casi al giorno, il 48% in meno rispetto al periodo precedente. "Ogni sette giorni il numero di infezioni si dimezza. Se questa tendenza continua, potremmo raggiungere 1.000 contagi entro l'inizio di dicembre", ha aggiunto. Anche il numero dei ricoveri continua a diminuire: ieri sono stati registrati 399 ricoveri. Si tratta della cifra più bassa dal 19 ottobre. I decessi continuano ad aumentare. (ANSA).