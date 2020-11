Covid: Cts Sardegna, disco sono all'aperto possono riaprire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Tre righe per il via libera all'ordinanza dell'11 agosto sull'apertura delle discoteche in Sardegna. E' la mail inviata alle 21.28 da uno dei membri del Comitato tecnico scientifico, Stefano Vella, poco prima che il presidente della Regione Christian Solinas adottasse il provvedimento, finito poi al centro di un'inchiesta della Procura di Cagliari per epidemia colposa e che ora, con l'acquisizione di questo parere, vi avvia verso l'archiviazione. Il messaggio è indirizzato al direttore generale dell'assessorato alla Sanità, Marcello Tidore, che alle 19.53 aveva trasmesso a Vella il testo dell'ordinanza per avere le opportune valutazioni. "Ho sentito per il momento solo Giovanni Sotgiu (l'altro membro del Cts, allora ne facevano parte anche Pietro Cappuccinelli e Francesco Cucca, ndr), ma a lui e a me va bene - si legge nel testo - Perché sono solo all'aperto ed è inevitabile e necessario che riaprano, oltre ai controlli delle forze dell'ordine, che andranno rinforzati". (ANSA).