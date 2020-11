© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN PAOLO (BRASILE), 13 NOV - Sono 926 le vittime di Covid-19 registrate in Brasile nelle ultime 24 ore, secondo la stampa locale. Si tratta del numero più alto di morti in un giorno dallo scorso 16 settembre. Il totale delle vittime sale cosi' a 164.332. I nuovi contagi sono 34.640 in più rispetto a ieri, per un totale di 5.783.647 dall'inizio della pandemia.