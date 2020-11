Covid: Spirlì, sì assunzione 150 medici e 150 infermieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - La Regione Calabria autorizza l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali per l'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì ha firmato una nuova ordinanza per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta regionale. Con il provvedimento, il presidente dispone, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, "il completamento delle assunzioni autorizzate con la Circolare del 31/03/2020 - prot. 124025". Viene dunque autorizzato "l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19, in relazione alla dotazione complessiva dei posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere". L'ordinanza, inoltre, prevede "di reclutare le figure professionali, utilizzando le graduatorie predisposte dal dipartimento nazionale della Protezione civile, a seguito dell'ordinanza del capo della Protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020". Il provvedimento stabilisce che, "sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al momento fissata alla data del 31 gennaio 2021, con tutte le risorse reclutate, saranno costituiti rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, e che il corrispettivo della prestazione lavorativa sarà commisurato al trattamento economico, al netto di oneri e accessori, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale per le medesime figure professionali". Nell'ordinanza firmata da Spirlì si prevede, ancora, che "alla copertura dei relativi costi si farà fronte: con le disponibilità finanziarie residue, finalizzate col Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 e del decreto legge 18/2020 e loro successive modifiche e integrazioni, sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con le disponibilità finanziarie di cui alla riprogrammazione del Por Calabria 2014-2020". (ANSA).