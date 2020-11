Medico commosse web, 35mila euro Fondazione per borsa studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - La Fondazione Lorenzo Farinelli ha elargito una donazione di 35mila euro all'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per istituire una Borsa di Studio in memoria del dott. Lorenzo Farinelli, 34enne medico anconetano morto l'11 febbraio 2019 a causa di un Linfoma non-Hodgkin: aveva commosso il web con il suo appello sui social per raccogliere la somma necessaria ad andare in Usa per una terapia sperimentale con buone probabilità di successo; il video era diventato virale e aveva permesso di raccogliere in pochi giorni la somma necessaria, 500 mila euro, e poi di superarla. Purtroppo Lorenzo era morto nei giorni successivi. La borsa di studio sarà assegnata ad un giovane laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ematologia, all'interno del team dedicato agli studi di fase I della Clinica di Ematologia degli Ospedali Riuniti - Università Politecnica delle Marche. Per un anno il ricercatore sarà impegnato in studi clinici di approfondimento per la cura di patologie linfoproliferative e clonali midollari, quelle di cui ha sofferto il medico anconitano Lorenzo Farinelli, appunto, nel cui ricordo la Fondazione intende operare. (ANSA).