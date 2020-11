Riparte la crociera ai Caraibi. Ma a bordo ha 5 positivi

Cinque persone a bordo di una nave da crociera, la prima a riprendere la navigazione nei Caraibi dall’inizio della pandemia, sono risultate positive al Covid-19.

Lo riferisce la Cnn. Lo SeaDream Yacht Club ha dichiarato in un comunicato stampa che che tutti gli ospiti e l’equipaggio non essenziale sono in quarantena nelle loro stanze. La nave è stata fatta attraccare alle Barbados.

A bordo ci sono 66 membri dell’equipaggio e 53 passeggeri che se negativi potrebbero essere in grado di lasciare presto le loro cabine e poi sbarcare dalla nave nei prossimi giorni.