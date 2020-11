© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARSAVIA, 13 NOV - Anche il premier polacco Mateusz Morawiecki, in una lettera inviata ai leader dell'Unione europea, ha minacciato un veto sul bilancio e sul Recovery fund a causa del meccanismo che lo lega al rispetto per lo stato di diritto. Lo ha reso noto Morawiecki stesso spiegando su Fb che "la Polonia non può accettare una tale versione dei meccanismi che favoriscono la preminenza dei criteri politici e arbitrari sulla valutazione del merito". (ANSA).