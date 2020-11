Annullata l'edizione 2021 Festival del giornalismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - Dopo quella del 2020, anche l'edizione 2021 del Festival internazionale del giornalismo è stata annullata a causa della pandemia. Lo annunciano gli organizzatori. "Una decisione che fa male - scrive nel suo profilo Facebook Arianna Ciccone - ma è doverosa. Non possiamo fare diversamente". "Le condizioni dovute alla pandemia globale non lo permettono. Per serietà lo annunciamo oggi senza cercare o sperare soluzioni pasticciate e alla fine comunque irresponsabili". "Teniamo duro - prosegue Arianna Ciccone - guardiamo al 2022 e a un'edizione che dopo due anni di interruzione ne sono certa sarà memorabile". (ANSA).