Covid: Padova, mini-lockdown, ma le piazze non si svuotano

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - Il primo sabato di mini-lockdown in Veneto, con le strette alle passeggiate nei centri storici, non ha portato grandi cambiamenti a Padova. Meno gente rispetto ad un normale sabato di shopping, ma piazze del centro ancora affollate, pur in un contesto di ordine e rispetto delle regole anti-assembramento. Questo soprattutto nei mercati all'aperto ai due lati di Palazzo della Ragione, piazza delle Erbe e piazza della Frutta, dove per tempo il Comune ha organizzato corridoi transennati per entrata e uscita, controlli agli ingressi con volontari della Protezione Civile e punti di igienizzazione. Nutrita la presenza di vigili urbani e agenti di polizia. L'impressione è che le indicazioni della nuova ordinanza regionale - entrata in vigore dalla mezzanotte e che ha permesso al Veneto di restare in fascia gialla - non siano state ancora comprese dai cittadini. Gli unici a poter circolare nelle piazze senza incorrere in violazioni del provvedimento, infatti, dovrebbero essere i residenti del centro storico e i turisti che alloggiano negli alberghi. (ANSA).