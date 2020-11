Covid: record di nuovi contagi in E-R, 2.637

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Record di nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.637 in più rispetto a ieri, trovati con 21.448 tamponi. La percentuale è del 12,3%. Dei nuovi contagiati sono 1.217 gli asintomatici, 296 erano già in isolamento e 480 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'età media è 44 anni. Balzo anche di casi attivi che superano quota 50mila (50.562, 2.412 in più di ieri) con 48.088 (+2.327 rispetto a ieri) persone in isolamento a casa, il 95,1%. Si registrano 43 nuovi decessi, e anche qui si superano dall'inizio dell'epidemia i cinquemila (5.008). Salgono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 231 (+6), 2.243 quelli in altri reparti Covid (+79). La situazione dei contagi nelle province dell'Emilia-Romagna vede Modena con 574 nuovi casi e Bologna con 455, a seguire Reggio Emilia (316), Piacenza (308), Ravenna (252), Parma (204), Ferrara (152) e Rimini (130). Poi Imola (87), Forlì (84) e Cesena (75). (ANSA).